W tym tygodniu powróci zima. Nie chowajcie jeszcze ciepłych kurtek. Fot. WXCharts.com

Wczoraj, 16 marca, doszło do załamania pogody. Przez Polskę przeszła fala ulewnych deszczy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy kraju.

IMGW ostrzega także przed oblodzeniem na drogach w całej Polsce. Wydane wczoraj alerty obowiązują do poniedziałku, 17 marca, do godziny 8:00 lub 12:00. Dotyczą one nie tylko oblodzenia, ale również przymrozków i opadów śniegu.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" – poinformowało IMGW w komunikacie.

Zima wraca do Polski. Pogoda na nowy tydzień

Poniedziałkowy poranek przyniesie rozpogodzenia w większości regionów, ale na południu kraju nadal możliwe będą opady śniegu, które mogą pojawić się również na północy.

W ciągu dnia opady spodziewane są niemal wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Temperatura w poniedziałek nie będzie nas rozpieszczać – od -1°C na Podhalu, przez 3-4°C w centralnej Polsce, po 6°C w województwie lubuskim. Chłód potęguje silny, północny wiatr osiągający prędkość 50-60 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek nastąpi wyraźne ochłodzenie. Przelotne opady śniegu pojawią się przede wszystkim na Podhalu. Temperatura spadnie tam do -10°C, w większości obszarów osiągnie wartości od -6°C do -3°C. Na północy kraju można się spodziewać wartości od -2°C do 1°C.

We wtorek przewidywane jest zmienne zachmurzenie – od małego po duże na północy i wschodzie kraju, gdzie miejscami wystąpią przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C na wschodzie, przez 5°C w centrum, do 8°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat termometry wskażą od -2°C do 1°C. Nocą temperatura spadnie do -7°C w rejonach podgórskich i 1°C nad morzem.

Środa zapowiada się znacznie lepiej, zwłaszcza dla mieszkańców zachodniej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 4°C w górach, przez 6°C na północy, do 11°C na zachodzie.