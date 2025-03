Zeszły weekend był nietypowo ciepły jak na początek marca, ten z kolei jest dość chłodny. Ale to już ostatnie (w przewidywalnej perspektywie czasowej) podrygi zimy. Mamy też kolejne potwierdzenie przysłowia "W marcu jak w garncu, bo przeplata trochę zimy i trochę lata".

O lecie (z niewielką co najwyżej przesadą) będziemy mogli mówić w przyszły weekend. Wtedy słupki rtęci dobiją w okolice 20 stopni. Nawet w najchłodniejszych rejonach Polski ma być przynajmniej 15 stopni.

"Ostatni tydzień marca rozpocznie się wiosennie, a skończy letnio, ponieważ temperatura sięgnie nawet 25 stopni w cieniu. Nadal będzie słonecznie, jednak co jakiś czas przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Chłodniej tylko nad Bałtykiem, gdzie powieje bryza" – czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

Rano płaszcz, w dzień klapki

Co ciekawe, również do połowy przyszłego tygodnia mają się utrzymać nocne przymrozki. W wielu rejonach będziemy mieć do czynienia z mało komfortową sytuacją, gdy rano trzeba będzie zdrapywać lód z samochodowej szyby, a w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni na plusie.