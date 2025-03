Pogoda sprawi dużą niespodziankę. Oto ile potrwa w Polsce mróz

Środa to ostatni dzień, w którym będzie przyjemnie nas ogrzewać wiosenne ciepło. Zaraz potem przyjdzie ochłodzenie, a nocami i o porankach pojawi się mróz. To jednak nie wszystko, bo szykuje się zmiana słonecznej aury. W Polsce ma sporo padać. Oto co szykuje nam pogoda w najbliższych dniach.