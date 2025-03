Taki jest "przekaz dnia" PiS ws. śmierci Skrzypek. Podobieństwa od razu rzucają się w oczy

Wygląda na to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości dostali instrukcję, co i jak mają mówić o śmierci Beaty Skrzypek. Świadczy o tym ich aktywność w mediach społecznościowych. Ich wpisy są bardzo podobne: do tego stopnia, że zawierają na przykład te same błędy interpunkcyjne.