Obecnie rekompensata może być wypłacona po trzech godzinach opóźnienia, natomiast według nowych przepisów okres ten zostanie wydłużony do pięciu godzin. Głównym celem reformy jest doprecyzowanie niejednoznacznych przepisów.

Co ciekawe, obecne przepisy UE dotyczące praw pasażerów linii lotniczych formalnie nie uwzględniają kwestii opóźnień. Może to brzmieć zaskakująco, ale jak wskazuje serwis, w obowiązującym rozporządzeniu nie ma bezpośredniego odniesienia do opóźnień.