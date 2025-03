Ryanair z nową trasą z Polski. Niespodzianka idealna dla miłośników tanich podróży

Ryanair jako największa linia lotnicza w Polsce nie narzeka na brak zainteresowania. W 2025 roku chce przewieźć aż 18,5 mln turystów z naszego kraju. Ma na to duże szanse, bo właśnie znowu ogłoszono nową trasę z Polski. I to do miejsca, które jest dość popularne.