Na punkcie tych tonerów do włosów Polki oszalały. Rossmann przecenił wszystkie kolory

Każda kobieta wie, że od czasu do czasu mała zmiana fryzury jest bardzo odświeżająca, szczególnie jeśli to zmiana koloru włosów. Mało kto chce jednak decydować się na częste farbowanie – drogie i niszczące włosy. Dlatego tonery do włosów z ONLYBIO stały się takim hitem. Zmieniają kolor włosów na kilka myć, a włosy są po nich lśniące i apetycznie pachną. Rossmann przecenił wszystkie 21 kolorów tonerów! Oto, w czym możecie wybierać.