Przyjaciele pomagają Jakubiakowi

"To nie tylko marka, ale ludzie, którzy okazali mi lojalność od pierwszego dnia współpracy. Choć jestem na zdrowotnym 'urlopie', wciąż czuję ich wsparcie. A teraz robią coś jeszcze" – napisał Jakubiak. Jeśli ktoś zamówi u przyjaciół kucharza catering, dorzuci swoją cegiełkę na jego walkę z nowotworem . "Bo część dochodu z Waszych zakupów trafi prosto do mnie" – zaznaczył.

Walka z chorobą Tomasza Jakubiaka

Przypomnijmy, że były juror "MasterChefa" w ubiegłym roku bardzo schudł, co zauważyli jego fani i zaczęli dopytywać, czy wszystko u niego w porządku. W końcu 40-latek postanowił wyjawić prawdę. Okazało się, że choruje na raka jelit i dwunastnicy . Z czasem guzy zaczęły rozprzestrzeniać się po jego ciele, przejęły część kręgosłupa i nogi.

Tomasz Jakubiak przeżywał ogromny ból. Dodatkowo nie mógł się normalnie odżywiać. Założono mu specjalną sondę, przez którą jest dokarmiany. Po serii chemioterapii w polskim szpitalu ruszył do Izraela. Tam przebadano go na nowo i "podano nowy protokół chemii". Jakubiak spędził długie tygodnie na szpitalnych łóżkach, dlatego teraz stopniowo musi wracać do sprawności.