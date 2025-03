Usłyszeli strzał na lotnisku w Katowicach. Musieli wyłamać drzwi

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach we wtorek 18 marca wszczęła śledztwo. Przypomnijmy, że kobietę znaleźli koledzy z pracy. To oni udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali na miejsce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo szybkiej reakcji, jej życia nie udało się uratować.

W oświadczeniu prokuratury czytamy, że kobieta przyszła rano do pracy i odebrała broń służbową. W godzinach pracy udała się jednak do szatni. To tam został oddany strzał. Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy świadome działanie.