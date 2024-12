Jak podały brytyjskie media, król Karol III przyjął zaproszenie, by uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy wejścia Armii Czerwonej do byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Uroczystość odbędzie się 27 stycznia o godz. 16:00 w specjalnie ustawionym namiocie przy bramie głównej.

Jak podaje portal The Mirror , Karol III od lat jest zdecydowanym przeciwnikiem antysemityzmu i aktywnie angażuje się w edukację oraz upamiętnianie Holokaustu jako patron organizacji, takich jak World Jewish Relief i Holocaust Memorial Day Trust. Będzie to również pierwsza wizyta monarchii Zjednoczonego Królestwa na terenie byłego obozu Auschwitz.

Pierwsza wizyta Karola III w Polsce po koronacji

Karol III czterokrotnie odwiedzał Polskę. Jego pierwsza wizyta miała miejsce w 1993 roku, kolejną odbył w 2002 roku, zwiedzając m.in. Kraków i Morskie Oko. Nasz kraj odwiedził też w 2008 roku, a jego ostatnia wizyta miała miejsce w 2010 roku. Teraz ponownie ma przyjechać do Polski, w dodatku pierwszy raz po koronacji, która miała miejsce w maju 2023 roku. Tron objął w 2022 roku po śmierci królowej Elżbiety II.

Wcześniej monarchia przeszedł zaplanowaną operację prostaty, co wywołało spekulacje na temat rodzaju nowotworu, jednak Pałac zapewnił, że diagnoza nie ma związku z przeprowadzonym zabiegiem. Do tej pory nie ujawniono, z jakim dokładnie rodzajem raka zmaga się król. W kwietniu 2024 roku Karol III w pełni powrócił do swoich obowiązków.