Dyskusje o gruntach

Sam Trump zasugerował to podczas rozmowy z reporterami na pokładzie Air Force One w niedzielę. Mówił wtedy, że amerykańscy negocjatorzy omawiali "podział niektórych aktywów".

Z kolei z Kremla wypłynął sygnał, że Putin przygotowuje się do dyskusji z Trumpem, a jego personel opracowuje punkty do dyskusji na temat stanowiska Rosji.

Putinowi raczej się nie spieszy

Co więcej, Putin publicznie wyraził sceptycyzm co do amerykańskiej propozycji. Powiedział, że Ukraina musi zgodzić się na konkretne ustępstwa, takie jak wstrzymanie mobilizacji i szkolenia swoich wojsk, a inne narody muszą zaprzestać dostarczania broni do Kijowa podczas zawieszenia broni.