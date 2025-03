Glucksmann wystąpił w niedzielę podczas kongresu swojej partii Place Publique i ostro skrytykował Stany Zjednoczone . Zwracając się do zebranych, powiedział: – Zamierzamy powiedzieć Amerykanom, którzy zdecydowali się przejść na stronę tyranów, Amerykanom, którzy zwolnili naukowców za demonstrację wolności naukowej. Oddajcie nam Statuę Wolności! Jego wypowiedź transmitowała francuska stacja TV5 Monde.

Polityk zarzucił Amerykanom, że otrzymali posąg jako symbol wolności, ale najwyraźniej nie potrafią go docenić. Stwierdził, że skoro Stany Zjednoczone porzuciły wartości , które miały reprezentować, pomnik powinien wrócić do Francji . "Wtedy będzie bardzo szczęśliwa tutaj, w domu" – dodał.

Francuski polityk żąda zwrotu Statuy Wolności i krytykuje Trumpa za "tyranię" wobec Ukrainy

Glucksmann odniósł się także do polityki Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Europoseł wyraził ubolewanie nad tym, że były prezydent USA dąży do ograniczenia pomocy dla Kijowa. Uznał to za zdradę wartości, które miały stanowić fundament amerykańskiej polityki.