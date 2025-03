To on zastąpi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przez całą swoją kadencję wywoływał kontrowersje. Przykładowo w styczniu podczas wystąpienia podsumowującego jego kadencję, arcybiskup uczestniczki marszów pro-choice nazwał "skołowanymi”.

Arcybiskup wskazał wtedy wprowadzenie niemal całkowitego zakazu aborcji w 2020 roku jako wydarzenie, które szczególnie podniosło go na duchu podczas jego kadencji.

Abp Gądecki słynął z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi

– Według mnie to był najszlachetniejszy prawny moment w życiu i cywilizacji polskiej, gdy idzie o obronę życia. Nie było niczego większego i bardziej szlachetnego – powiedział wówczas mediom duchowny, co cytowała Interia .

Wyrok Trybunału i jego skutki społeczno-polityczne wywołały jednak głębokie podziały w społeczeństwie. Masowe protesty w ramach Strajku Kobiet przyciągnęły setki tysięcy osób na ulice, co stało się jednym z największych wyzwań społecznych w Polsce ostatnich lat. Krytycy wskazywali na ograniczenie praw kobiet oraz instrumentalizację Kościoła w debacie politycznej.

– Wzbudziło to taką wściekłość w ludziach (...), że wielkie rzesze kobiet i dziewcząt zostały skołowane do ostatka, tak jak było tylko można. Nawet ministrantki i (kobiety - red.) będące blisko różnych stowarzyszeń kościelnych brały udział w tych marszach, dając świadectwo swojej nieświadomości, o co właściwie walczą i czego się domagają. Tak jakby (...) zabijanie nienarodzonych, niewinnych, powinno być częścią naszej cywilizacji – powiedział.