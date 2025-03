Metropolita krakowski podkreśla, że ostatnio ta "sytuacja przybiera w Polsce bardzo konkretny i budzący ogromny niepokój kształt". O co chodzi? O szkoły.

Abp Jędraszewski ostro w liście do katolików. "Moralna deprawacja dzieci"

"W polskich szkołach pragnie się [...] za wszelką cenę ograniczyć prawdziwe nauczanie o Bogu i człowieku, a równocześnie wprowadzić – pod płaszczykiem troski o zdrowie – przedmiot, w którym będzie się praktycznie deprawowało umysły i serca nawet małych jeszcze dzieci" – grzmi abp Jędraszewski, nawiązując do edukacji zdrowotnej , nieobowiązkowego przedmiotu, który od roku szkolnego 2025/2026 zastąpi wychowanie do życia w rodzinie.

Hierarcha dodaje również w swoim liście do wiernych na temat dzieci, że "w niektórych środowiskach pojawiają się postulaty, aby wprowadzić ustawowy zakaz ich spowiadania – aby, tym samym, zamknąć im możliwość sakramentalnego powrotu do Boga".

"Wiemy, że za tymi programami, których korzenie tkwią w założonej dokładnie wiek temu tzw. szkole frankfurckiej o jednoznacznych korzeniach marksistowskich, znajdują się ogromne pieniądze, które płyną ze strony Unii Europejskiej, a do niedawna także ze strony USA, jak również od różnych tzw. organizacji pozarządowych . Na kłamstwa odnośnie do Boga i człowieka nigdy bowiem pieniędzy nie brakowało, ani też, niestety, nie brakuje" – twierdzi metropolita krakowski.

Abp Marek Jędraszewski zaapelował także o modlitwę w rozpoczętym Wielkim Poście. "Niechaj w tym świętym czasie modlitwy i nawrócenia codziennie [...] rozbrzmiewa gorące, skierowane do Boga wołanie w intencji nauczania religii w szkołach i odsunięcia niebezpieczeństwa moralnej deprawacji dzieci i młodzieży. Niechaj to samo błaganie pojawi się we wszystkich parafiach w ramach każdej niedzielnej Modlitwy Wiernych" – czytamy w liście.