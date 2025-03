Rossmann – 3 najlepsze kosmetyki. Nie zamienię ich na drogie Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN

1. ZIAJA De-makijaż

Cena: 5,99 zł

Płyn dwufazowy, który zmyje nawet wodoodporny makijaż. Ziaja De-makijaż to absolutnie jeden z najbardziej niedocenianych kosmetyków ever. Mimo że kosztuje tylko 5,99 zł, nie spotkałam jeszcze innego, nawet drogiego produktu, który tak skutecznie usuwa makijaż, zwłaszcza ten wodoodporny, bez konieczności pocierania skóry.

To płyn dwufazowy, który zawiera oleje, dzięki czemu doskonale radzi sobie z usuwaniem zarówno tuszu do rzęs, jak i mocniejszych produktów makijażowych. Wystarczy chwila, by dokładnie usunąć wszystko z twarzy – makijaż, brud, nadmiar sebum.

Nie podrażnia skóry, nie pozostawia tłustego filmu, a efekt czystej, świeżej skóry jest naprawdę rewelacyjny. Dla mnie to kosmetyk, który powinna znać każda kobieta, zwłaszcza że jego wydajność w połączeniu z tak niską ceną naprawdę zaskakuje.

2. BIELENDA Glaze & Glow

Cena: 29,99 zł

Krem pod oczy z masażerem, który działa cuda. Kolejny produkt, który trafił do mojej kosmetyczki i szybko stał się ulubieńcem, to krem pod oczy BIELENDA Glaze & Glow.

Jego wyjątkową cechą jest aplikator w formie masażera, który nie tylko ułatwia nakładanie produktu, ale także umożliwia wykonanie delikatnego masażu okolic oczu. Taki zabieg pozwala na lepsze wchłanianie się składników aktywnych, a dodatkowo stymuluje krążenie, co pomaga zredukować opuchliznę i cienie pod oczami.

Krem ma lekką konsystencję, świetnie nawilża skórę pod oczami, a regularne stosowanie naprawdę pomaga zlikwidować wory pod oczami. Ostatnio złapałam go na promocji, za 16 zł, a regularna cena to 29,99 zł.

Jak za taki produkt, z takim działaniem, to naprawdę świetna okazja. Dla mnie to prawdziwa perełka, bo nie tylko ma świetny skład, ale także dostarcza skórze wszystko, czego potrzebuje w okolicach oczu. Dodatkowo, łatwa aplikacja sprawia, że stosowanie go jest czystą przyjemnością.

3. AA Ideal Tone

Cena: 19,99 zł

Podkład, który perfekcyjnie dopasowuje się do skóry. Jeśli chodzi o podkłady, często jest tak, że najdroższe nie zawsze są najlepsze. Moim odkryciem, które na stałe zagościło w mojej kosmetyczce, jest podkład AA Ideal Tone.

Jest to naprawdę świetny podkład, który spełnia wszystkie moje oczekiwania – nawilża, wyrównuje koloryt skóry, a przy tym daje efekt naturalnego, zdrowego wyglądu. Co istotne, lekko matuje cerę, ale nie wysusza jej.

Jego właściwości dopasowywania się do skóry są naprawdę godne podziwu – wygląda na twarzy naturalnie, bez efektu maski, a przy tym utrzymuje się przez cały dzień. Regularna cena to 19,99 zł, a teraz jest na promocji za 15 zł!