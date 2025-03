Rossmann – perfumy zamiennik Tom Ford Lost Cherry. Promocja Fot. Tomasz Kawka/East News

Rossmann – perfumy zamiennik Tom Ford Lost Cherry

Perfumy PHEYM Cherish do tej pory kosztowały 49,99 zł, a teraz można je kupić za jedyne 29,99 zł. To prawdziwa okazja, zwłaszcza że zapachy inspirowane kultowym Tomem Fordem nie należą do najtańszych.

Więc jeśli chcesz poczuć się jak milion dolarów, ale bez wydawania fortuny, koniecznie sprawdź tę promocję. Ale czy faktycznie PHEYM Cherish to „tańszy” odpowiednik Lost Cherry? Przygotowałam dla was małe porównanie.

PHEYM Cherish vs. Tom Ford Lost Cherry. Co mają wspólnego?

Tom Ford Lost Cherry to kultowy zapach, który od momentu premiery stał się symbolem luksusu. Jego intensywnie owocowa nuta wiśni, przełamana akcentami migdałów, alkoholu i delikatnej drzewnej bazy, sprawia, że jest to zapach wyjątkowy, zmysłowy i, trzeba przyznać, bardzo drogi.

Cena perfum Tom Ford Lost Cherry w zależności od miejsca zakupu i pojemności waha się zazwyczaj między 1200 a 1500 zł za flakon o pojemności 50 ml. Jednak nie każda z nas ma ochotę wydawać na perfumy taką kwotę, zwłaszcza gdy można znaleźć naprawdę świetny zamiennik.

I tu wkracza PHEYM Cherish. PHEYM Cherish również otwiera się soczystą, niemal cukierkową wiśnią, która przypomina charakterystyczną nutę Lost Cherry. Z tym że PHEYM jest trochę bardziej subtelny, lżejszy i mniej intensywny, co sprawia, że jest idealny na co dzień. W obu zapachach wyczuwalna jest także nuta migdałów, która nadaje im zmysłowego charakteru, a całość jest uzupełniona delikatnym, drzewnym akcentem.

Jeśli chodzi o podobieństwa, to przede wszystkim to, jak PHEYM Cherish emanuje tą samą owocową, ale pełną zmysłowości aurą. Oba zapachy mają coś w sobie, co sprawia, że nie sposób przejść obok nich obojętnie.

Choć Lost Cherry jest odrobinę bardziej wyrazisty i elegancki, PHEYM Cherish zachowuje ten sam uwodzicielski charakter, jednocześnie będąc bardziej przystępnym cenowo. Trwałość? Tu cudów nie ma – tania woda toaletowa nie ma szansy utrzymać się tyle, co drogie perfumy, ale myślę, że na co dzień jest świetnym wyborem. A za taką cenę warto ją przetestować.

Dla kogo sprawdzą się rossmannowe zamienniki? Dla osób, które lubią zmysłowe, owocowe kompozycje, ale jednocześnie nie chcą przepłacać za markowe perfumy. Jest to wybór dla kobiet, które szukają zapachu na co dzień – subtelnego, ale przy tym uwodzącego i pełnego ciepłej energii.