Arabskie perfumy trwałe ranking. Kupicie w Hebe i Rossmannie Fot. Marta Rybicka/East News

Arabskie perfumy – ranking trwałych zapachów

1. Lattafa – Raghba (cena: ok. 60–100 zł)

Gdzie kupić? Hebe, Rossmann, Notino

Raghba to zapach pełen ciepła, który łączy nuty wanilii, drzewnych akordów i przypraw. Jego intensywność i trwałość sprawiają, że jest to jedna z najchętniej wybieranych pozycji wśród arabskich perfum.

Pierwsze nuty to słodka wanilia, która z czasem przechodzi w głębsze, drzewne akcenty, tworząc ciepłą, przytulną kompozycję. Zapach rozwija się na skórze, nie jest przytłaczający, ale jest na tyle trwały, by towarzyszyć ci przez cały dzień.

2. Ajmal – Amber Musc (cena: ok. 200–300 zł)

Gdzie kupić? Rossmann, Perfumeria.pl

Ajmal Amber Musc to elegancka kompozycja, która łączy w sobie piżmo, ambrę oraz drzewne akordy. To zapach, który wyróżnia się subtelnością, ale zarazem dużą trwałością. W początkowej fazie wyczuwalne jest piżmo, które z czasem łączy się z nutami ciepłej ambry i delikatnymi drzewami.

Jego intensywność sprawia, że zapach utrzymuje się na skórze przez długie godziny, pozostawiając subtelny, ale wyrazisty ślad.

3. Lattafa – Oud Mood (cena: ok. 90–130 zł)

Gdzie kupić? Hebe, Fragrantica

Oud Mood to zapach, który nie boi się intensywności. Oud (agar) jest jednym z najbardziej cenionych składników w perfumach arabskich, a w Oud Mood jest obecny w pełnej okazałości. To perfumy, które wyróżniają się swoją moc, ale nie są dla każdego! To zapach pełen kadzidła, przypraw i drzewnych nut.

Kompozycja ta jest niezwykle trwała i ma wyraźną projekcję, co oznacza, że już kilka psiknięć wystarczy, by zapach otoczył nas przez długi czas. Oud Mood jest odpowiedni na specjalne okazje, wieczorne wyjścia i zimniejsze dni. Rozgrzewa i tworzy aurę tajemniczości.

4. Rasasi – La Yuqawam Homme (cena: ok. 300–350 zł)

Gdzie kupić? Perfumeria.pl, Notino

Rasasi La Yuqawam to zapach, który stanowi kwintesencję elegancji i męskiej pewności siebie. Zdominowany przez nuty skóry, przypraw i drzew, stanowi perfekcyjny wybór dla osób, które szukają intensywnych, charakterystycznych zapachów.

La Yuqawam ma silną projekcję i dużą trwałość, co czyni go zapachem idealnym na wieczorne wyjścia lub specjalne okazje. Jest to kompozycja wyważona, ale pełna mocy – zapach, który z pewnością przyciągnie uwagę. Skórzane akcenty w połączeniu z drzewami i przyprawami tworzą głęboki, wyrazisty bukiet, który będzie ci towarzyszył długo.

5. Al Haramain – Amber Oud (cena: ok. 180–250 zł)

Gdzie kupić? Notino, Hebe

Amber Oud to perfumy, które zaspokoją oczekiwania osób poszukujących intensywnych, ciepłych zapachów. Nuty ambry, oudu i wanilii tworzą wyjątkowo zmysłową kompozycję, która nie tylko utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, ale również pozostawia długotrwały ślad zapachowy.

W pierwszych chwilach wyczuwalne są drzewne nuty oudu, które stopniowo ustępują miejsca cieplejszym akcentom wanilii i ambry. Jest to zapach bardzo trwały, odpowiedni na chłodniejsze dni, wieczorne wyjścia, a także na specjalne okazje. Amber Oud to propozycja dla osób, które szukają zapachu pełnego głębi, luksusowego, ale jednocześnie przyjemnego do noszenia przez cały dzień.