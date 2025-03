Błaszczak ujawnił część planu "Wisła". Teraz usłyszał zarzuty

– Bardzo źle to wygląda. To poniżej wszelakiego poziomu. Póki co minister Błaszczak pokazał małe fragmenty dokumentu, pewnie wybrane celowo na potrzeby kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że nie opublikuje i nie ujawni całego planu, bo to byłaby kompletna tragedia – komentował wtedy w rozmowie z naTemat gen. Stanisław Koziej. Tutaj jest całość jego wypowiedzi.