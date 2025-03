Do pomysłu Lisieckiego odniosła się obecna w studiu Alicja Łepkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej . – W ogóle te określenia "psychopatka", "socjopatka" są dla mnie niedopuszczalne w ustach polityków, bez względu na to, czy podoba im się, czy nie podoba postawa pani prokurator Wrzosek – wyliczała.

Szokujące słowa pod adresem Wrzosek

– Ja ją pchnę, no co ty. Niech sp…a – te słowa europosła Jacka Ozdoby zbulwersowały pół Polski. Padły podczas demonstracji PiS przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie . Protest – związany ze sprawą przesłuchania Barbary Skrzypek , które odbyło się kilka dni przed jej śmiercią – zorganizowano 17 marca. Uczestniczyli w nim czołowi politycy PiS , w tym Jarosław Kaczyński .

Z Ozdobą po całym zajściu rozmawiała dziennikarka naTemat Katarzyna Zuchowicz. – Ona ewidentnie chciała prowokować. Ta pani nienawidzi PiS i prezesa Kaczyńskiego. Używa sformułowań "leśne bandy", co sugeruje stosowanie metody aparatu represji przed 1989 rokiem. Była w emocjach. Wygląda to, jak psychopatyczne. Wyszła do demonstrującego tłumu w celach prowokacyjnych – tak zareagował, gdy zapytała go o wypowiedź skierowaną pod adresem prok. Ewy Wrzosek.