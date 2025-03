Robert Lewandowski uratował honor kadry w meczu Polska-Litwa. Fot. WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News. Montaż: naTemat.pl

Reklama.

Reprezentacja Polski znajduje się obecnie na pierwszym zgrupowaniu w 2025 roku. W ramach marcowych spotkań nasza drużyna rozegra dwa mecze – w piątek zmierzyła się z Litwą, a w poniedziałek (24 marca) zagra z Maltą. To mecze odbywające się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Mecz Polska-Litwa na PGE Narodowym w Warszawie

Polska jest w grupie G, gdzie będzie grać z Litwą, Maltą, Finlandią i Holandią lub Hiszpanią (tutaj sytuacja zależy, która z reprezentacji nie awansuje do półfinału Ligi Narodów).

Jeśli chodzi o piątkowy mecz, to dotychczas Polska zmierzyła się z Litwą 11 razy, odnosząc pięć zwycięstw, ponosząc dwie porażki i cztery razy remisując. Wszystkie te spotkania miały charakter towarzyski. Ostatni mecz odbył się w 2018 roku, kiedy to Polacy wygrali 4:0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W piątkowym meczu nasza reprezentacja była więc faworytem.

W piątek o godz. 20:45 nasi stanęli na Stadionie Narodowym w Warszawie w składzie: Łukasz Skorupski – Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Przemysław Frankowski – Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Karol Świderski. Podczas gry zachodziły oczywiście zmiany w obu drużynach.

Reklama.

Po "zaciętej walce" z 142. drużyną rankingu FIFA Biało-Czerwoni zakończyli mecz wygraną, ale zdobywając jednego gola. Do bramki trafił Robert Lewandowski, dzięki któremu Polska na starcie eliminacji ma cenne 3 punkty.

Oto terminarz wszystkich meczów reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata:

21 marca – Polska vs Litwa 24 marca – Polska vs Malta 10 czerwca – Finlandia vs Polska 4 września – Hiszpania/Holandia vs Polska 7 września – Polska vs Finlandia 12 października – Litwa vs Polska 14 listopada – Polska vs Hiszpania/Holandia 17 listopada – Malta vs Polska.