Jak donoszą brytyjskie media, w tym The Independent , Polakowi od początku groziło dożywocie za morderstwo i rozczłonkowanie emeryta. Mężczyzna został pocięty na 27 kawałków.

Polak skazany na dożywocie. Poćwiartował swoją ofiarę

Polak użył piły do rozczłonkowania ciała 67-letniego współlokatora. Następnie zebrał części ciała mężczyzny do plastikowych torebek. Pozbył się ich jeżdżąc autobusem z Salford do Manchesteru.