Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazała, że 32-letni Michał F. podejrzany jest o to, że "15 marca na terenie jednej z galerii handlowej we Wrocławiu kilkukrotnie strzelił z posiadanego pistoletu pneumatycznego w kierunku obywatela Rumunii, a następnie bił go rękami i kopał po całym ciele".