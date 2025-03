GR SPORT dla Hiluxa jest jak ciastko do dobrej kawusi. Niestety w Polsce obejdziemy się jego smakiem

Toyota Hilux to synonim wytrzymałości. Pick-up, który zjedzie z utartych szlaków. Ale czy musi być nudny? Toyota odpowiada: nie! Oto Toyota Hilux GR SPORT II, czyli próba wstrzyknięcia rajdowego ducha w ten użytkowy wóz. Czy to ma sens? Czy to tylko marketingowy trik? Sprawdziłem to podczas jazd w Kapadocji.