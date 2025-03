Chłopiec zadzwonił po policję, gdyż rodzice byli pijani

Chłopiec próbował obudzić matkę, jednak ta nie reagowała. Z nagrania udostępnionego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi wynika, że malec podsuwał słuchawkę do ucha matki, mówiąc do niej "Mamusiu, ktoś dzwoni". Próbował też instruować dyspozytorkę: "Proszę pani, musi pani mówić do mamy ucha… Musisz krzyknąć".