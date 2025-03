Neymar , a właściwie Neymar da Silva Santos Júnior, w zimowym okienku transferowym wrócił z Arabii Saudyjskiej do rodzinnej Brazylii , gdzie ponownie zaczął grać w swoim macierzystym klubie, czyli Santosie. Gwiazdor słynie nie tylko ze swoich umiejętności piłkarskich, ale także z licznych burzliwych historii miłosnych.

Kochanka zaszła w ciążę z Neymarem? Po jej wyznaniu wybuchła afera

W grudniu ubiegłego roku pojawiły się nowe, zaskakujące wieści. Neymar wrócił do związku z Bruną Biancardi i latem przyszłego roku ma ponownie zostać tatą. Ale to nie wszystko. Teraz influencerka Nayara Macedo, znana jako Any Awuada, zaczęła opowiadać w mediach i na swoim instagramowym koncie, że Neymar był na jednej z "gorących" imprez i miał jej zapłacić za "usługi" 20 tys. euro.