Prezydent Ukrainy i jego minister przełomu jednak nie ogłosili. Ich oświadczenia są za to mocno dyplomatyczne, a można je wręcz uznać za lakoniczne.

Co wiadomo po rozmowach USA-Ukraina w Rijadzie? Ta rzecz zwraca uwagę

"Celem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i naszych ludzi – a co za tym idzie, dla całej Europy. Pracujemy nad tym, aby ten cel stał się rzeczywistością" – dodał.

Ale też dodał: – Bez względu na to, co powiemy naszym partnerom dzisiaj, musimy zmusić Putina do wydania prawdziwego rozkazu zaprzestania ataków. Ten, kto wywołał tę wojnę, musi ją cofnąć.