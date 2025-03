Tania karta SIM obiektem pożądania w Tajlandii

W sieci można znaleźć tysiące poradników, w których podróżni polecają zakup "czerwonej karty SIM" w 7/11. Ta kosztuje tylko 199 baht (ok. 23 zł) i gwarantuje 30 GB bezpłatnego internetu na 30 dni. To opcja idealna dla większości turystów przybywających do Tajlandii, których interesuje tani internet.

Tajlandia przechytrzyła turystów cwaniaków

Czy to jednak oznacza, że za dostęp do sieci w Tajlandii trzeba będzie teraz płacić nawet 182 zł za 15 GB internetu na 30 dni? Na szczęście nie. Jeżeli posiadacie nieco nowsze telefony, najpewniej będą one obsługiwały karty e-SIM. Te kupuje się przez aplikację i od ręki instaluje w telefonie. Ja za pakiet z 30 GB na 30 dni w styczniu zapłaciłam 14,54 dolara, czyli ok. 56 zł. Wszystko załatwiłam stojąc w kolejce do kontroli granicznej, korzystając z lotniskowego Wi-Fi. A internet śmigał bez problemu nawet na wyspach.