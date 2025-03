Protesty w Stambule nie dobiegły końca. Przypomnijmy, że ludzie wyszli tam na ulice po tym, jak w środę 19 marca doszło do zatrzymania prezydenta tego miasta Ekrema Imamoglu . W tym i innych miastach Turcji nadal jest niebezpiecznie, dlatego polska ambasada zaapelowała do Polaków przebywających tam na wakacjach.

Wakacje w Turcji ryzykowne. Polska ambasada apeluje do turystów

W komunikacie, do którego odsyłał konsulat i ambasada można przeczytać, że Polacy powinni trzymać się z dala od protestów. Te mogą przechodzić nie tylko ulicami Stambułu, ale i wielu innych dużych miast w Turcji.

"W tureckich miastach, z uwagi na sytuację polityczną, spodziewane są kolejne protesty i demonstracje. Rekomendujemy unikanie zgromadzeń i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W dniach 19-23 marca 2025 r. w Stambule wprowadzono zakaz zgromadzeń. Zamknięte zostały niektóre ulice oraz niektóre stacje metra" – przekazano w oficjalnym komunikacie polskiej dyplomacji.

Setki zatrzymań w Turcji. Do stłumienia protestów użyto gazu łzawiącego i gumowych kul

Ostatnia noc w Stambule znów nie należała do spokojnych. Po opublikowaniu na profilu burmistrza miasta w serwisie X wpisu wzywającego do protestów ludzie znów wyszli na ulice. W poście Imamoglu nie stwierdził wprost, że jest więźniem politycznym Erdogana, ale jego słowa można w ten sposób interpretować.

"Powiedziałem mojemu narodowi i ostrzegłem go, że ten umysł, który skonfiskował mój dyplom, przejmie waszą własność, cześć i honor, i dopuści się wszelkiego rodzaju uzurpacji i gwałtu. Jako naród musimy być przeciwko temu złu. To jest moje wezwanie do mojego narodu. Naród jest wielki" – przekazał polityk, który planował wystartować w wyborach prezydenckich w Turcji.