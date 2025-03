W wyniku tych działań, osoby niezgłaszające dochodów z wynajmu mieszkań mogą zostać ukarane grzywnami sięgającymi nawet 30 tysięcy złotych , a zaległości podatkowe są sprawdzane nawet pięć lat wstecz.

Nowe przepisy i rozszerzone uprawnienia fiskusa

Urzędy skarbowe sprawdzają wynajmujących mieszkania 5 lat wstecz

Urzędy skarbowe analizują transakcje nawet pięć lat wstecz, co oznacza, że osoby, które nie rozliczały się z fiskusem z tytułu najmu krótkoterminowego, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zaległości podatkowe z tego okresu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na podatnika mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości do 30 tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach nawet sankcje karno-skarbowe. ​ I tak na przykład, za działalność gospodarczą bez rejestracji grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Za oszustwo podatkowe kara może wynosić nawet 720 stawek dziennych, co przy maksymalnej wysokości stawki może oznaczać karę nawet 21,6 mln złotych.