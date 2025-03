"Kto dał na to pozwolenie?!". We Wrocławiu prawie "dokleili" nowy blok do zabytku

Były już bloki, których balkony prawie się stykały. We Wrocławiu zaplanowali kawałek osiedla w taki sposób, że budynek mieszkalny jest prawie "przyklejony" do ściany zabytku. – Plan dopuszcza taką zabudowę – słyszymy od jednego z radnych. Ale w sieci wiele reakcji jest miażdżących. Ludzie piszą o "patodeweloperce" i pytają, kto wydał na to pozwolenie.