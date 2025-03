Nie ma chyba Polaka, który nie słyszałby o kultowym już Ciechocinku. To najbardziej rozpoznawalne uzdrowisko w Polsce, które sławę zawdzięcza kuracjuszom korzystającym z tamtejszych zabiegów leczniczych. Miasto przyciąga rocznie ok. 500 tys. turystów i 120 tys. pacjentów sanatoriów. Jeszcze w tym roku dojazd tam ma być o wiele łatwiejszy. Dzięki tej zmianie w perspektywie lat miasto może przyciągnąć znacznie więcej turystów.

Pociągiem do Ciechocinka. Miasto czeka na to od 2011 roku

Ciechocinek na stałe zamieszkuje ok. 10 tys. osób, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu ogólnokrajowej sławy. Tamtejsze zabieg są doceniane przez młodszych i starszych kuracjuszy, którzy bardzo chętnie wracają tam na leczenie, a jeśli już go nie potrzebują, to przyjeżdżają tam w celach turystycznych.