Polacy kupują tam mieszkania na potęgę. Prawo zmieni się na ich korzyść i... stratę

Własne mieszkanie w Hiszpanii to marzenie wielu Polaków. Każdego roku kupujemy tam ok. 3 tys. nieruchomości. Nowe prawo, które w życie wejdzie już w kwietniu, z jednej strony sprawi, że będzie to łatwiejsze, z drugiej jednak nasze wakacje mogą być przez nie sporo droższe.