Ważny order dla Skrzypek. Urzędniczka Dudy tłumaczy

Oder dla współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego wywołał spore zdziwienie, ale też złość. "Mój Tata, który spędził wiele lat w komunistycznych więzieniach, dostał ten sam order co pani Barbara Skrzypek, sekretarka komuchów Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego, a na koniec Jarosława Kaczyńskiego. Obrzydliwość, co zrobiliście z Polski" – napisała dziennikarka Beata Czuma.

– Czy praca w partii po winna wystarczyć, żeby dostać ten order? – dopytał ją dziennikarz. – Panie redaktorze, ale to są oceny, względy, które bierze prezydent pod uwagę. Taką pan prezydent podjął decyzję, uznając, że to jest najwłaściwsze uhonorowanie śp. pani Barbary – skwitowała to Paprocka.

Kaczyński i Duda byli na pogrzebie Skrzypek

– Jednocześnie, mimo że jest to zadanie, które wymaga niejakiej twardości wobec ludzi, ona była zawsze niezwykle szanowana i lubiana, ciepła i w dobrym tego słowa zmanieniu – miękka. A jednocześnie była zdecydowana, twarda. Wydaje się, że jest to ciężkie do połączenia, ale ona to łączyła – wspominał Kaczyński. W uroczystości wziął też udział wspomniany prezydent Duda.