Jak podaje w poniedziałek "Gazeta Wyborcza" , do tragicznego zdarzenia miało dość na przełomie lutego i marca podczas spotkania towarzyskiego przy ul. Sarmackiej w Miasteczku Wilanów.

Morderstwo w Miasteczku Wilanów w Warszawie

Policja ma w sprawie trzech podejrzanych: Andrzeja P. i Klaudię R. oraz Shamed E. (to obywatel Rosji pochodzenia czeczeńskiego, który urodził się w Polsce). Ten ostatni to też gwiazda MMA, czyli mieszanych sztuk walki.

Dodajmy, że zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym oznacza, że oskarżony nie musiał mieć bezpośredniej chęci zabicia drugiej osoby, ale zdawał sobie sprawę, że jego działania mogą prowadzić do śmierci i godził się z tym ryzykiem. W prawie karnym oznacza to, że sprawca był świadomy konsekwencji swoich czynów, mimo to kontynuował je, akceptując możliwość śmierci ofiary.