Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie

Wypadki w Polsce – statystyki policji

Policja na swoich stronach podaje, że w 2024 roku na polskich drogach zginęło 1 881 osób. To o 0,6 proc. mniej niż w 2023 r. W 2024 roku do policji zgłoszono 21 528 wypadków drogowych – to wzrost o 2,8 proc. względem roku 2023. W tych zdarzeniach 24 825 osób zostało rannych – to wzrost o 2,9 proc. względem roku 2023.