O zdarzeniu poinformował jako pierwszy portal Gazeta.pl . Około godziny 18:20 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na Al. Jerozolimskich, w pobliżu galerii Blue City w Warszawie .

Poważny incydent Warszawie. Mężczyzna jechał na masce auta

Redakcja naTemat.pl o szczegóły zdarzenia zapytała stołeczną policję. Aspirant Kamil Sobótka z KSP wyjaśnił, że kierujący "przywłaszczył pojazd swojego brata, z którym wcześniej miał się pokłócić". Ten jednak nie chciał dać mu odjechać. Wtedy mężczyzna położył się na masce auta, ale mimo to kierujący ruszył i zaczął jechać z bratem na masce.

– Następnie doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu z ul. Popularną, w którym brały udział Toyota, która zderzyła się z drugą Toyotą i z pojazdem marki Volvo – przekazał nam policjant.

– Przyczyną zdarzenia było niezastosowanie się do sygnalizatora S1, kiedy nadaje on sygnał czerwony – przekazał aspirant Sobótka. Następnie kierujący autem uciekł aż do ulicy Dzieci Warszawy w okolicy numeru 15B. – Tam został zatrzymany – powiedział nam policjant.