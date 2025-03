W co gra Duda ws. Mentzena i Nawrockiego? "Intuicja mi podpowiada..."

Dwóch kandydatów na prezydenta chwali się zdjęciami z Andrzejem Dudą, a pół internetu głowi się, kogo tak naprawdę popiera ustępujący prezydent. Teorie się mnożą, ludzie dochodzą do wniosków, że to "cios w Nawrockiego" albo, że "Duda buduje Mentzena". O co mu chodzi? Od naszych rozmówców słyszymy, że to cała gra PiS, bo nie chcą antagonizować z Konfederatami, licząc na ich głosy w II turze. Że prezydent czeka na rozwój sytuacji i "daje niejednoznaczne sygnały". Że tak może też walczyć o przyszłość dla swojego zaplecza. Kogo więc popiera Andrzej Duda? Próbujemy zrozumieć jego taktykę.