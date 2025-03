Przełom ws. wojny w Ukrainie. Udało się ustalić porozumienie Fot. HANDOUT/AFP/East News

Biały Dom ogłasza przełom ws. wojny w Ukrainie

Biały Dom opublikował oświadczenie dotyczące rozmów USA i Rosji, które odbyły się w Arabii Saudyjskiej. Zawiera ono między innymi następujące ustalenia:

Stany Zjednoczone i Rosja zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę , wyeliminować stosowanie siły i zapobiec wykorzystywaniu statków handlowych do celów militarnych na Morzu Czarnym Stany Zjednoczone pomogą Rosji przywrócić dostęp do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów, obniżą koszty ubezpieczeń morskich oraz ułatwią dostęp do portów i systemów płatności dla tego typu transakcji Stany Zjednoczone i Rosja zgodziły się opracować środki służące wdrożeniu porozumienia prezydentów Trumpa i Putina o zakazie ataków na obiekty energetyczne Rosji i Ukrainy Stany Zjednoczone i Rosja z zadowoleniem przyjmują pomoc ze strony państw trzecich, mającą na celu wsparcie wdrażania porozumień energetycznych i morskich Stany Zjednoczone i Rosja będą nadal działać na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju .

Jednocześnie w poniedziałek prezydent USA Donald Trump oznajmił, że oczekuje rychłego podpisania umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą dotyczącą podziału dochodów z surowców mineralnych.

Reuters podał w poniedziałek, że podczas spotkania z jego gabinetem prezydent USA Donald Trump powiedział też reporterom, że Stany Zjednoczone rozmawiają z Ukrainą o możliwości nabycia przez amerykańskie firmy ukraińskich elektrowni.

Trump wskazał też, że trwają rozmowy ws. terytorium. – Mówimy o liniach demarkacyjnych, (...) własności elektrowni. Niektórzy mówią, że Stany Zjednoczone powinny być właścicielami elektrowni (atomowych w Ukrainie-red.), ponieważ mamy wiedzę specjalistyczną – powiedział prezydent USA.