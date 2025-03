Dziennik „Handelsblatt” pisze we wtorek, 25 marca, o rosnących obawach wzdłuż wschodniej granicy NATO przed atakiem Rosji. Gazeta ocenia, że jeśli sankcje zostaną w trakcie trwających negocjacji złagodzone, a Rosja skorzysta z okazji do reorganizacji armii, może to zaostrzyć sytuację na wschodniej flance NATO.