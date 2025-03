Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych

– Chociaż obecnie uwagę skupiają głównie sondaże odnoszące się do poparcia kandydatów na prezydenta, to warto też spojrzeć na wyniki preferencji partyjnych. Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w marcu, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie z października 2023 – skomentowała wyniki tego badania dyrektor badań społecznych Urszula Krassowska z Opinia24.