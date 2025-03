Jedni mówią, że wieczorem, inni że koniecznie rano. Oto, kiedy najlepiej brać prysznic

Kiedy zastanawiamy się nad najlepszym czasem na prysznic, zderzamy się z dwiema skrajnymi opiniami. Jedni nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez orzeźwiającego prysznica rano, inni twierdzą, że to wieczorem warto oczyścić ciało, by na spokojnie przejść do snu. Która opcja jest lepsza? A może po prostu to zależy? Wyjaśniamy.