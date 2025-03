1. Zarządzanie czasem – metoda "bloków czasowych"

Ludzie sukcesu są mistrzami zarządzania czasem. Bill Gates i Mark Zuckerberg słyną z tego, że planują swój dzień co do minuty. Choć wydaje się to przesadne, precyzyjna organizacja pozwala im skupić się na tym, co naprawdę ważne.