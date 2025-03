Panek zdemaskowany? Stacja TVN już z nim nie współpracuje

W drugiej odsłonie śledztwa podano, że salon Panka "zawiesił działalność", choć na swojej stronie internetowej wciąż oferuje zabiegi. Ponadto w związku z całą aferą zgłoszono się do stacji TVN , aby uzyskać ich stanowisko w tej sprawie.

Przesłano też wiele pytań do samego Panka. Celebryta nie odpowiedział na żadne z nich, twierdząc, że "dotyczą one sytuacji objętych tajemnicą zawodową". "Jestem w kontakcie ze wszystkimi swoimi klientkami a sprawy, które Pan opisuje, są rozwiązywane z zachowaniem tajemnicy zawodowej i dobrych praktyk lekarskich. Jednocześnie oświadczam, że pozostałe zagadnienia są na bieżąco przedstawiane i wyjaśniane z powołanymi do tego organami" – stwierdził Panek.