Wśród zatrzymanych znalazł się dziennikarz motoryzacyjny Adam K. , którzy na antenie TVN Turbo prowadził program "Automaniak". W zaistniałej sytuacji stacja zawiesiła z nim współpracę . Sam zainteresowany również wydał oświadczenie . "Nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Podczas przesłuchania złożyłem stosowne i obszerne wyjaśnienia. Umowa obejmowała wyłącznie wykorzystywanie mojego wizerunku i promocję dwóch akcji na moich kanałach społecznościowych" – napisał.

Adam K. nadal pracuje w Esce Rock. Co dalej?

Choć dziennikarz został zawieszony w TVN, to nadal pracuje w radiu Eska Rock, gdzie prowadzi audycję "Garaż". Pojawiły się więc pytania, czy Grupa ZPR Media – właściciel rozgłośni, planuje zmiany w tym temacie. Przedstawiciele firmy, w wiadomości przesłanej do portalu wirtualnemedia.pl, napisali, że same zarzuty nie przesądzają jeszcze o winie i ekspert nadal będzie u nich pracował.