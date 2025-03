"Współpraca nad realizacją bieżących odcinków programów z udziałem osób zaangażowanych w sprawę zostanie wstrzymana do momentu jej wyjaśnienia. Nie planujemy zmian w emisji odcinków nagranych do tej pory" – poinformowało w oświadczeniu, które cytuje Press.pl .

Adam K. odezwał się w sieci po komunikacie TVN

Kilka godzin później w mediach społecznościowych przemówił sam Adam K. Opublikował nowy post, w który podziękował wspierającym go osobom. Ponadto "jak gdyby nigdy nic" wspomniał o swojej dalszej działaności motoryzacyjnej. Nie nawiązął do decyzji TVN. "Jeżdżę i załatwiam sprawy. A w przerwach czytam tysiące (naprawdę tysiące) przemiłych wiadomości od Was. Idziemy do przodu. Razem. I za to Wam dziękuję. Już w najbliższą niedzielę premiera kolejnego testu u mnie na kanale. Będzie dobrze" – napisał.