Mentzen gościł w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego . Gospodarz pytał swojego gościa o to, czy studia w Polsce powinny być płatne. Mentzen zaczął od opowieści o studiach medycznych.

– Obecny system, w którym mamy studia płatne oraz studia darmowe, prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia. Co więcej, za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne – opowiadał w dość niejasny sposób.