Wyszła nowa gazetka Biedronki, a w niej mnóstwo gratisów. Te produkty są dorzucane "za darmo"

Promocje z gratisami to coś, na co liczy wielu z nas. W nowej gazetce Biedronki jest całkiem sporo właśnie takich okazji. Przejrzałem ją, by wyłowić najciekawsze produkty, do których możemy dorzucić jeszcze jedną bezpłatną sztukę lub dwie. Dzięki temu w ostatecznym rozrachunku zakupy wyjdą nas taniej.