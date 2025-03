Energylandia rozdaje bilety za darmo. Wystarczy spełnić jeden kierunek Fot. Energylandia

Reklama.

W 2024 roku Energyladnię odwiedziły ponad dwa miliony turystów. Był to rekord w 10-letniej historii parku rozrywki. Czy w tym roku padnie kolejny? Jeżeli promocji na bilety będzie przez cały sezon tak wiele, jak przed jego startem, to jest na to bardzo duża szansa. Do 21 marca można było kupić drugi bilet za pół ceny. Teraz do zgarnięcia są całkowicie darmowe wejściówki.

Energylandia za darmo. Wystarczy, że spełnicie jeden warunek

Chwilę po zakończeniu poprzedniej promocji Energylandia wróciła z nową. Jeżeli kupicie dwa bilety do 4 kwietnia włącznie, trzeci dostaniecie za darmo. Oferta 2+1 to świetna opcja przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, ale i grup znajomych. Trzeba bowiem pamiętać, choć park rozrywki kojarzy się jako miejsce idealne dla najmłodszych, to akurat w Zatorze dorośli także nie będą narzekali na nudę.

Reklama.

Oferta ma oczywiście wyjątki. W Energylandii nie kupujecie biletów na konkretny termin, co jest dużą zaletą. Z promocyjnych wejściówek będziecie mogli skorzystać od 5 kwietnia do 26 października, ale nie w wakacje. Promocja dotyczy bowiem jedynie wejść w niskim sezonie.

Dodajmy też, że skorzystanie z promocji jest wręcz dziecinnie proste. Wystarczy, że dodacie do koszyka trzy bilety, a cena najtańszego zostanie obniżona o 100 proc. Nie potrzebujecie żadnych dodatkowych kodów rabatowych.

Energylandia to nie jeden, a aż dwa parki rozrywki w tej samej cenie

Przypominamy, że w ramach biletów do Energylandii można bawić się nie w jednym, a w dwóch parkach rozrywki. Latem oprócz np. rollercoasterów rozrywki można szukać także w parku wodnym. Jak podaje Energylandia, należący do niej Water Park to najlepiej oceniany park wodny w Europie.

Reklama.

Jednak podczas jednego dnia zabawy może na niego nie wystarczyć czasu. Trzeba bowiem pamiętać, że na odwiedzających Energylandię czekają a 133 atrakcje rozmieszczone w siedmiu strefach tematycznych.

Oprócz rollercoasterów takich jak Zadra – Made in Małopolska, Pepsi Hyperion czy Abyssus, można cieszyć się także karuzelami, kolejkami dostarczającymi mniej adrenaliny, czy pokazami kaskaderskimi, tanecznymi i teatralnymi. Dzięki temu każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nie da się ukryć, że oferta ta jest o wiele bardziej rozbudowana niż Hossolandu, który otworzy się 31 maja. Konkurenci Energylandii będą mieli od kogo się uczyć.