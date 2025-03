Rossmann – najtańsze kosmetyczne perełki. 7 produktów za mniej niż 10 zł Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/Montaż:naTemat.pl

1. Pomadka Alterra Cena: 6,99 zł

Kosmetyk bazuje na naturalnych olejach roślinnych, takich jak olej rycynowy, jojoba czy masło shea, dzięki czemu intensywnie nawilża i odżywia usta.

Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani parafiny, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób ceniących naturalną pielęgnację. Świetnie sprawdza się zarówno zimą, kiedy usta są narażone na mróz i wiatr, jak i latem, chroniąc przed wysuszeniem.

2. Antyperspirant Ziaja Active Cena: 6,99 zł

Antyperspirant szybko się wchłania, nie pozostawia białych śladów na ubraniach i zapewnia świeżość przez cały dzień. Dzięki zawartości alantoiny łagodzi podrażnienia, co czyni go odpowiednim nawet dla osób o wrażliwej skórze. To produkt, który sprawdzi się zarówno na siłowni, jak i podczas codziennych aktywności.

3. Serum do włosów BIOELIXIERE Cena: 5,99 zł

Serum BIOELIXIERE to doskonałe rozwiązanie dla suchych, zniszczonych i łamliwych włosów. Produkt zawiera olej arganowy, który intensywnie nawilża, wygładza i nadaje blasku.

Chroni także przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury, dlatego świetnie sprawdzi się jako preparat termoochronny przed stylizacją na gorąco. Dzięki lekkiej formule nie obciąża włosów, a regularne stosowanie sprawia, że stają się miękkie i lśniące. To niedroga perełka, która potrafi zdziałać cuda!

4. Bibułki matujące DONEGAL Mat-Fix Cena: 7,99 zł

Bibułki matujące to must-have w każdej kosmetyczce, zwłaszcza dla osób o cerze tłustej i mieszanej. Produkt marki DONEGAL pozwala szybko pozbyć się nadmiaru sebum, nie naruszając makijażu.

Wystarczy delikatnie przyłożyć bibułkę do twarzy, aby skóra odzyskała matowy wygląd. Dzięki kompaktowemu opakowaniu można je zawsze mieć przy sobie – w torebce, plecaku czy kieszeni. To świetne rozwiązanie na upalne dni oraz do poprawek makijażu w ciągu dnia.

5. Balsam do ust, ochronny, Berry Love Cena: 5,99 zł

Delikatny, owocowy balsam Berry Love to idealny produkt dla osób, które lubią połączenie pielęgnacji i przyjemnego zapachu. Kosmetyk intensywnie nawilża, chroniąc usta przed wysychaniem i pękaniem.

Zawiera witaminę E i masło shea, które regenerują oraz wygładzają skórę. Dodatkowo lekka, nieklejąca się formuła sprawia, że aplikacja jest wyjątkowo komfortowa. Idealny do codziennego stosowania, zarówno w domu, jak i w podróży.

6. Henna do brwi Delia Cosmetics Eyebrow Expert Cena: 3,29 zł

Marzysz o wyrazistych brwiach bez konieczności codziennego malowania? Henna Delia to świetna alternatywa dla drogich zabiegów w salonie kosmetycznym. Produkt jest łatwy w użyciu, a efekt utrzymuje się do kilku tygodni.

Dostępny w różnych odcieniach, pozwala dopasować kolor do naturalnej barwy brwi. Opakowanie jest bardzo wydajne, co sprawia, że za niewielką cenę można cieszyć się pięknie podkreślonymi brwiami przez długi czas. To jeden z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów na podkreślenie spojrzenia.

7. Isana żel pod prysznic pistacjowy

Cena: 4,69 zł