Dwa główne kościoły w Niemczech, ewangelicki i katolicki, doświadczają utraty wielu wiernych. Według danych opublikowanych w czwartek, 27 marca, przez Kościół protestancki w Niemczech (EKD) i katolicką Konferencję Episkopatu Niemiec pod koniec 2024 r. 37,8 mln osób nadal należało do jednego z dwóch kościołów. Liczba katolików spadła poniżej 20 milionów – do 19,8 mln. Z kolei do Kościoła protestanckiego należało 18 milionów osób. W 2023 r. w Niemczech było jeszcze 38,9 mln wiernych.

Mniej chrztów, więcej pogrzebów

Kościół ewangelicki opuściło w 2024 roku 345 000 osób. Rok wcześniej było to o osiem procent więcej (380 000). Według statystyk zmarło około 335 000 protestanckich chrześcijan. Stratę tę zrekompensowało około 110 000 chrztów i 15 000 wstąpień do kościoła. Według EKD ogólna utrata członków wynosi 3,2 proc. Jest to zatem ten sam poziom, co w poprzednim roku (3,1 procent). Statystyki opierają się na wstępnych danych zgłoszonych przez kościoły regionalne na 31 grudnia 2024 r.